Mariana Mortágua vs. André Ventura - veja o debate na íntegra

Mariana Mortágua disse estar "mais próxima de determinar uma governação" do que André Ventura, pois "ninguém quer sentar-se a seu lado"; o líder do Chega disse que a coordenadora do Bloco vive numa "fantasia" e de querer construir "o país da Estação do Oriente". O debate entre André Ventura e Mariana Mortágua fez-se de indicadores em riste e com acusações de parte a parte.