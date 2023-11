Mário Centeno diz que inflação está a cair a "um ritmo muito superior ao ritmo que subiu"

O governador do Banco de Portugal, em entrevista no CNN International Summit, entende que a inflação está a cair a "um ritmo muito superior ao ritmo que subiu", ainda que seja "muito cedo para cantar vitória". "Esta luta contra a inflação fez muitos danos, ainda vai fazer alguns", indica, referindo-se às taxas de juro que "nunca antes aumentaram em tão pouco tempo". "Essa é a principal preocupação".

Centeno diz ainda que "há uma compreensão muito clara no conselho de governadores do BCE das consequências" das subidas de juro " tem para as famílias", mas também de qual é o objetivo, "que é só um, descer a inflação para os 2%. Eu acho que isso vai acontecer e podemos ter um pouco essa garantia".

"Vivemos durante quase um ano numa espécie de apeneia, a questionar-nos até onde é que isto nos vai levar, agora podemos dizer uma coisa que é boa - a diferença entre a taxa de juro nominal e a inflação está a aumentar e é esse indicador que é importante para todos nós, portanto durante alguns meses mais, enquanto isto estiver a acontecer, o aperto financeiro não para de aumentar", indica.

Já sobre os impactos da guerra no Médio Oriente, Centeno aponta para o facto de o "preço do crude estar mais baixo desde o conflito". Na Europa, não tem nenhuma comparação quando comparado com a invasão da Rússia do território ucraniano". "Podemos ter isso em conta, mas não devemos exagerar nas consequências que podemos vir a ter", acrescenta.