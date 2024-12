Mário Soares: netos recordam como era fora da vida pública. O avô fixe

Mário Soares nasceu há 100 anos. Teve uma vida inteira dedicada à politica e a dar forma ao país que somos. Mas no meio de toda essa exposição pública conseguia aproveitar momentos privados em família e com uma particular dedicação aos netos. Pela primeira vez, quatro dos cinco netos de Mário Soares dão uma entrevista e contam como este era nesses momentos mais íntimos, em que o político também era o avô mais fixe.