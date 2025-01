Marisa está à procura de um quarto: nenhum senhorio a aceita por ter um filho com paralisia cerebral

Uma mãe cabo-verdiana, com um filho de apenas quatro anos com paralisia cerebral, foi despejada do quarto onde vivia por causa da deficiência da criança. A TVI testemunhou o desespero desta mulher que, esta noite, não tem onde dormir. Durante todo o dia, vimo-la a fazer chamadas – e como todos os senhorios a recusaram assim que disse que era para ela e para o filho com deficiência.