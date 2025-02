Marlene Vieira faz história: é apenas a segunda chef portuguesa a conseguir uma estrela Michelin

Portugal tem oito novos restaurantes com uma estrela Michelin, com destaque para Marlene Vieira, a primeira mulher em mais de 30 anos a alcançar este patamar. É apenas a segunda em quase um século de presença do guia francês no nosso país. Por outro lado, e sem ainda se saber porquê, os inspetores retiraram a estrela atribuída ao 100 Maneiras, do chef Ljubomir Stanisic, conquistada em 2020. Houve alguma desilusão, porque Portugal continua sem ter um restaurante com a distinção máxima de três estrelas.