Marques Mendes e Mariana Leitão entram na corrida a Belém, mas há quem defenda que só Cristina Ferreira poderá fazer frente a Gouveia e Melo

Há mais dois nomes na corrida a Belém: Luís Marques Mendes e Mariana Leitão são agora candidatos, juntando-se a André Pestana, dirigente do S.T.OP., André Ventura, pelo Chega e à independente Manuela Magno. Mas José Pacheco Pereira. Joana Amaral Dias já recebeu o apoio do ADN e Henrique Gouveia e Melo mantém o silêncio sobre o que irá fazer, embora lidere todas as sondagens até agora feitas. No entanto, José Pacheco Pereira diz que só há um nome que pode fazer frente ao almirante: Cristina Ferreira.