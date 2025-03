Marques Mendes pede a Marcelo "um último esforço para se evitar eleições", Gouveia e Melo apela à "estabilidade"

Luís Marques Mendes, candidato às eleições presidenciais, apela a Marcelo Rebelo de Sousa para que faça uma última tentativa junto do primeiro-ministro e do secretário-geral do PS para evitar um cenário de eleições antecipadas. Também António José Seguro pede que os partidos encontrem uma solução. Já Gouveia e Melo evitou comentar, mas sublinha que um cenário de crise política é indesejável