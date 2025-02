Massa polar traz neve aos Açores e mau tempo à Madeira. Veja ainda as previsões para Portugal Continental

Açores e Madeira estão sob aviso amarelo devido ao mau tempo. Uma massa polar poderá trazer neve às zonas mais altas dos Açores, especialmente acima dos 1.100 metros. Para Portugal continental, prevê-se alguma morrinha, "com boas abertas" no fim de semana. O climatologista Mário Marques deixa as previsões do tempo para a próxima semana e para o Carnaval