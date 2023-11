Miguel Sousa Tavares analisa a tomada do hospital al-Shifa, em Gaza, por parte de Israel, que se deu acreditar que no local se encontra um dos centros de operação do Hamas. "A guerra tem regras e pela Convenção de Genebra o que Israel está a fazer são crimes de guerra", diz.

Israel é "uma nação pária, um país à margem da lei", segundo Miguel Sousa Tavares.