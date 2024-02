Materiais de construção sob suspeita no incêndio que matou 10 pessoas em Valência

O incêndio começou ao fim da tarde, no sétimo andar de um dos edifícios, num apartamento que até estava vazio. Em meia hora tinha alastrado a todo o edifício. Ainda não tinha passado uma hora já o o incêndio tinha chegado à torre ao lado. O vento forte ajudou a propagar as chamas e suspeita-se que o poliuretano usado nos revestimentos também tenha contribuído para a tragédia. As testemunhas dizem que o fogo alastrou pela fachada, ou por detrás da placas da fachada.