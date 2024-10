Mau tempo: Leslie deixa Açores sob alerta. Berenice abranda e traz sol ao continente

O mundo está sob uma conjunção extremamente rara: há três furacões ao mesmo tempo no Atlântico, o Kirk, o Leslie e o Milton. O furacão Leslie vai atingir os Açores na madrugada de segunda-feira e com isso prevê-se um agravamento do estado do tempo em todo o arquipélago. Já no continente, a tempestade Berenice não causou quaisquer danos e o domingo será soalheiro.