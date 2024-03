Maus-tratos em creche de Gondomar: pais acusam funcionárias de baterem em bebés

Os pais de pelo menos três crianças, duas meninas e um menino, todos bebés com pouco mais de um ano, apresentaram queixa na PSP por maus-tratos. Anexaram fotografias das crianças com várias marcas no corpo. Os pais falam em castigos, chapadas e insultos. Retiraram os filhos da instituição, mas receiam pelas que ainda lá ficaram. Confrontada, a creche nega as acusações.