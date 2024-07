Mayan Gonçalves desafia liderança de Rocha sem o referir: quer "influenciar governações"

No Iniciativa Liberal, um dos maiores opositores à atual liderança, Tiago Mayan Gonçalves anunciou que vai ser candidato a presidente do partido. As eleições internas só vão acontecer no início do próximo ano, mas Mayan Gonçalves - que chegou a ser candidato a Presidente da República - já apresentou a candidatura, dizendo querer um partido capaz de ser governo.