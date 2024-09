Mecanismo de Proteção Civil da UE ativado em resposta aos incêndios: reforços internacionais a caminho de Portugal

Diante o incêndio em curso no centro do país, o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia foi ativado. Portugal solicitou o envio de oito aviões Canadair para reforçar as operações de combate aos incêndios. Em resposta, Espanha, França, Itália e Grécia comprometeram-se a enviar dois aviões Canadair cada.