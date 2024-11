Médica portuguesa deixa Moçambique: "Temo uma escalada do conflito. Não me sentia segura"

O dia começou com confrontos entre a polícia e manifestantes em Moçambique. A violência tomou conta das ruas, depois de conhecidos os resultados das eleições presidenciais, que deram vitória a Daniel Chapo. O Governo pede cautela aos portugueses que ainda se encontram no país. Inês Claudino é médica em Moçambique e viu-se obrigada a regressar a Portugal



"Foi uma decisão por opção, antes que tivesse de ser uma obrigação e tivéssemos de sair de Moçambique a correr. Estamos lá desde 2013. Estivemos em Portugal algum tempo e regressei com a família em 2020. É um país pacífico, mas nestes últimos dias sentimos uma grande tensão. Há uma tensão social enorme. Os resultados eleitorais estão a ser contestados. Há muitas pessoas descontentes na rua. O que nos assustou foi que as comunicações começaram a ser cortadas. Deixámos de conseguir aceder a redes sociais. Havia relatos e imagens de muita violência na rua. Não no centro da cidade mas ficámos bastante apreensivos. Não houve contacto do governo português. A informação é que, um pouco por todo o país, existem manifestações e protestos. Temo uma escalada do conflito, sim. Fronteiras fechadas, camiões a serem atacados... Pensámos que poderia haver uma escalada e levar à fome, cortes de energia e aí já não nos sentíamos seguros. tenho uma filha de cinco anos. Não me sentia segura para estar lá. Há muitas pessoas a dizer que não estavam à espera deste nível de violência. É grande o receio para o que possa acontecer. Quero voltar o antes possível. Tenho um projeto de abrir uma clínica em Maputo, numa das avenidas que agora está intransitável. O projeto era para abrir em janeiro. Vamos ver.