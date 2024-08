Médicos internos denunciam excesso de horas de trabalho no Santa Maria. Hospital nega acusações

Os médicos que estão em formação de Medicina Interna no Hospital de Santa Maria dizem estar a trabalhar horas em excesso e sem as devidas condições. A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) diz que esta é a realidade de muitos profissionais nos hospitais em todo o país. Já a administração do Hospital Santa Maria nega as denúncias e garante que nunca recebeu nenhuma queixa por parte dos médicos