Os médicos em formação de medicina interna do Hospital de Santa Maria denunciam que trabalham horas em excesso e se sentem escravizados. A Federação Nacional dos Médicos diz que esta situação é a realidade de muitos hospitais no país devido à falta de médicos. A administração do Santa Maria diz que é tudo mentira e refere que nunca recebeu nenhuma queixa dos profissionais.

A informação foi inicialmente avançada pelo Diário de Notícias.