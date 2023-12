Médicos vão ser todos aumentados, mas FNAM diz que não é assim “que vamos ter mais médicos no SNS”

Afinal, o aumento chega a todos os médicos. O anúncio foi feito esta sexta-feira num diploma, entretanto promulgado pelo Presidente da República. Para Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), delegação sindical que não assinou o acordo com o Governo, “está a ser criado muito ruído sobre algo que é um não assunto, é para desviar o foco do que foi um mau acordo”, diz, afirmando que não é assim “que vamos ter mais médicos no SNS”, pois esse aumento não chega para compensar o que já foi perdido.