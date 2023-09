"Não vejo passos no sentido certo", reconhece Victor Reis, analisando os novos apoios do Governo às famílias no que diz respeito ao crédito à habitação.

O antigo presidente da Instituição de Habitação e Reabilitação Urbana garante que estas medidas não são estruturais, não descartando, por isso, a necessidade de uma quarta intervenção do Governo nesta matéria.