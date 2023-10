Médio Oriente. Paulo Portas: "Não é bom sinal o tom com que o Irão está a pressionar o Hezbollah, nem a ida de Lavrov a Teerão"

Paulo Portas, no seu espaço de opinião "Global", alerta para o facto de o conflito no Médio Oriente ter dado, na última semana, mais motivos de preocupação do que de esperança.

Por um lado, afirma o comentador no Jornal Nacional, a Conferência do Cairo pela paz "falhou", ou por ter tido "países a mais" ou "tempo a menos" e confirmou "a posição inultrapassável do Egito como mediador e parceiro de uma solução futura".

Também a nível militar, outra situação vista por Portas como "preocupante" foi o facto de a Marinha norte-americana ter intercetado pelo menos três mísseis vindos do Iémen em direção a Israel. "Significa que vinham das milícias próximas do Irão e isto significa a potencial internacionalização do conflito".

Paulo Portas destaca ainda que Israel teve de inutilizar, pelo menos em parte, os aeroportos de Damasco e Aleppo para evitar o transporte de armas, "acresce que os EUA fizeram transferir para a região um reforço de capacidades em matéria antiaérea". "Tudo isto são sinais militares que apontam mais para um escalar das circunstâncias do que o seu controlo".

O comentador sublinha ainda que "a Rússia sem mexer um dedo é a maior beneficiária deste conflito porque obviamente distrai do conflito na Ucrânia", mas que não é bom sinal, nem o tom com que o Irão está a pressionar o Hezbollah - "porque se entrar diretamente no conflito significa o seu alargamento, nem é bom sinal que Lavrov vá a Teerão sobretudo se for incentivar esse alargamento".