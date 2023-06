Megaoperação da Polícia Marítima em todo o país contra o tráfico humano identifica dezenas de imigrantes explorados

A Investigação Criminal da Polícia Marítima está a realizar uma megaoperação de combate ao tráfico de seres humanos. Na mira da investigação está uma rede que se dedica a apanha ilegal de amêijoa e por consequente o tráfico de seres humanos, sobretudo asiáticos. Inspetores do SEF, da Autoridade Tributária e da Unidade Especial de Polícia contribuem para a operação, que conta ainda com a ajuda do SIS

No terreno estão mais de 150 agentes da Polícia Marítima acompanhados por 60 inspetores do SEF, da Autoridade Tributária, da Unidade Especial da PSP.