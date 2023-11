Consultores, dentistas ou designers, muitos são atletas amadores e outros tantos profissionais. Foi com estes Lobos que a Seleção Nacional surpreendeu o mundo do râguebi no Mundial que decorreu em França.

A melhor participação portuguesa de sempre já está a fazer crescer o número de jovens a praticar râguebi, num país sem tradição na modalidade.

E esse é mesmo o maior triunfo destes jogadores que voltaram aos seus empregos e para perto das suas famílias na companhia da TVI.