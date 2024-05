A extrema-direita europeia vai estar em Madrid este domingo, para a convenção organizada pelo partido Vox. Um dos cabeças de cartaz é o presidente argentino. Já na capital espanhola, Javier Milei disse que não se pode deixar que o socialismo ganhe, pois este é “satânico e cancerígeno”.

A reunião contará ainda com a presença de André Ventura e da francesa Marine Le Pen, bem como com intervenções em vídeo de Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, e de Viktor Orbán, chefe do governo húngaro.