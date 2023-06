Mendonça Mendes nega "sugestão" de reporte ao SIS. Oposição fala em "contradição" com Galamba: a audição do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro

A oposição quer que João Galamba saia do Governo até ao final do dia, depois do que disse, esta tarde, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro no Parlamento.

Os partidos vêm nas declarações de Mendonça Mendes contradições sobre o que tinha sido dito pelo ministro das Infraestruturas aos deputados.

O secretário de Estado confirma que falou com João Galamba na noite em que os serviços de informações foram chamados, mas não esclarece de quem partiu a ordem para reportar o caso ao sirp.

Aos deputados, garante que nunca falou com os serviços de informações, mas confirmou que falou com joão galamba na noite de 26 de abril.