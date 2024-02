Mensagens mostram que Sandra Madureira teve papel crucial no caos vivido na AG

A mulher de Fernando Madureira assumiu, em mensagens com ‘Jamaica’, que teve um papel crucial no terror vivido durante a assembleia geral do Futebol Clube do Porto. Perante o juiz de instrução, Sandra Madureira, vice-presidente dos Super Dragões, ficou em silêncio, no entanto, a investigação não tem dúvidas de que Sandra Madureira intimidou e ameaçou os apoiantes de André Villas-Boas.