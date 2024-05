"Mentirosos!": delegação israelita interrompida no tribunal de Haia

É uma tragédia mas não é um genocídio o que se passa em Gaza - é o que diz Israel, que considera "hedionda" a acusação de genocídio lançada pela África do Sul. Ao segundo dia de audiência no Tribunal Internacional de Justiça, a delegação israelita apresentou argumentos de defesa e garantiu o compromisso com a lei internacional, mas foi interrompida e insultada a meio das negociações.