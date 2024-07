Meses de celebração, Zuckerberg e Gates convidados e Bieber em festa pré-nupcial. Filho do homem mais rico da Índia vai dar o nó

Este é possivelmente um dos casamentos mais excêntricos do ano. Anant Ambani, filho do homem mais rico da Índia, vai casar-se com Radhika Merchant, filha de um magnata da indústria farmacêutica. Há milhares de convidados, incluindo Mark Zuckerberg e Bill Gates, mas ainda nem as alianças foram trocadas e já houve festas com a presença de Rihanna e Justin Bieber