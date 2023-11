Miguel Albuquerque não conseguiu ligar-se e Conselho de Estado acabou empatado

A semana que teve buscas, um ministro arguido e um primeiro-ministro a demitir-se, terminou com o anúncio de Marcelo Rebelo de Sousa, que nesta crise política optou pela dissolução do Parlamento.



A comunicação ao País foi feita depois de um Conselho de Estado em que não houve consenso.



Metade dos conselheiros queria manter um governo de maioria com um novo primeiro-ministro, mas os membros mais à direita pronunciaram-se contra.