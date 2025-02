Miguel Arruda acusado de fazer saudação nazi no Parlamento

O deputado de Livre, Rui Tavares, acusou o ex-deputado do Chega e agora deputado não inscrito de fazer mais do que uma vez a saudação nazi na altura das votações no Parlamento. O presidente do Parlamento em exercício, Marcos Perestrello, não viu. Miguel Arruda justificou o levantamento da mão pelo facto de querer ser visto pelo presidente na altura das votações