Miguel Arruda não se lembra se é o miguelarruda84 na Vinted. Mas: "Penso que a minha mulher tem uma conta lá para se entreter um bocadinho"

À TVI, Miguel Arruda não se lembra se tem uma conta no site de venda de produtos (nomeadamente roupa) em segunda mão Vinted, mas diz que "irá encontrar uma justificação" para a existência de uma conta com o nome "miguelarruda84". Miguel Arruda desfiliou-se do Chega após ter sido alvo de buscas por suspeita do furto de malas em aeroportos