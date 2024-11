No seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional, 5.ª Coluna, Miguel Sousa Tavares, analisou o "sindicalismo da sexta-feira", que na sua opinião "desprestigia o movimento sindical", em concreto a última paralisação anunciada pela CP, após as palavras do ministro da Presidência.

"O que é que os utentes da CP têm a ver com isto? Fazem greve por isto, aquilo e aqueloutro, e agora por sentirem-se ofendidos também?", questiona, considerando que a CP é "a pior empresa do país".