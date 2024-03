Miguel Sousa Tavares considera que o Governo de Luís Montenegro é "melhor" do que esperava e "maior do que o necessário". Para o comentador, Miguel Pinto Luz é "o elo mais fraco", tendo ficado com os "dossiers mais importantes".

"O CDS tinha pessoas mais competentes", diz ainda Miguel Sousa Tavares, avaliando a posição de Nuno Melo.