Miguel Sousa Tavares oferece um punhal a Gouveia e Melo e uma vivenda com boa sensação de segurança a Luís Montenegro: 5.ª Coluna (na íntegra)

Na 5.ª Coluna desta semana, Miguel Sousa Tavares traz uma lista de presentes que quer oferecer a 18 personalidades e entidades, começando por Henrique Gouveia e Melo, ainda chefe do Estado-Maior da Armada, a quem ofereceria o punhal com que D. João assassinou o seu cunhado e primo Duque de Viseu.

Entre as várias personalidades incluídas na lista, destaca-se o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a quem o comentador ofereceria uma vivenda de dez andares em Quarteira, mas "longe da praia de Manta Rota". E explica porquê.

No final, é a TVI quem oferece um presente a Miguel Sousa Tavares: os melhores momentos do seu espaço de comentário no Jornal Nacional.