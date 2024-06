Milhares de milhões de euros mas não só: é isto que Zelensky quer levar de Berlim

Começou em Berlim a conferência de dois dias para discutir a recuperação da Ucrânia. O presidente ucraniano pede mais defesa antiaérea para proteger as cidades e a infraestrutura energética, bem como investimento privado para reconstruir o país. Uma fatia do dinheiro virá também dos ativos russos que foram congelados na sequência da invasão. Volodymyr Zelensky não esconde que no final espera ter alcançado acordos no valor de milhares de milhões de euros.