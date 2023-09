Milhares de pessoas desfilaram nas ruas de Madrid em apoio a um eventual governo liderado pelos conservadores do Partido Popular.

Nesta altura, as probabilidades apontam para que o executivo que for formado seja composto por socialistas e também pelos independentistas catalães, Juntos pela Catalunha. Feijó, líder do Partido Popular, submete-se esta terça-feira ao voto parlamentar como candidato a primeiro-ministro.