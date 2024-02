Militar da GNR está greve de fome há nove dias por ter sido despromovido após vencer processo por liberdade religiosa

Josias Alves, militar da GNR, está acampado na Avenida dos Aliados, no Porto, e em greve de fome há nove dias. O militar venceu um processo em tribunal sobre liberdade religiosa, tendo-lhe sido garantindo o direito a suspender o trabalho entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado, mas foi despromovido.