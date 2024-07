Militares receberam aumento "justo". Agora, polícias consideram acordo com o Governo "um insulto"

O Chefe do Estado-Maior da Armada saúda a decisão do Governo de aumentar os salários dos militares. Gouveia e Melo destaca que se trata de uma medida "justa" e há muito esperada. No entanto, os aumentos anunciados pelo ministro da Defesa não agradaram a todos e geraram indignação nas forças de segurança, que afirmam que, se soubessem antecipadamente, não teriam assinado nenhum acordo com o Governo.