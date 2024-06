Ministério da Saúde adia reuniões e atrasa negociações com os médicos

O Ministério da Saúde cancelou as reuniões com os sindicatos dos médicos. Para a FNAM, o adiamento não é um bom sinal e vai exigir ao Governo que marque nova data com urgência. Já com o SIM a reunião foi logo reagendada para dia 3 de julho. Os médicos estão a negociar a nova grelha salarial, a progressão na carreira e as 35 horas semanais