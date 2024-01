A investigação do Ministério Público considera que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, é cúmplice de todos os esquemas levados a cabo pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal.

A TVI sabe que que Pedro Calado, detido na quarta-feira, e a aguardar interrogatório judicial, é visto pelo Ministério Público como o intermediário dos interesses do Grupo AFA junto do Governo Regional.