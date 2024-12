Ministério Público quer que Abdul Bashir seja declarado inimputável

O homem que matou duas mulheres e feriu mais seis pessoas no Centro Ismaili, em março de 2023, confirmou os crimes, mas justificou que o fez porque uma das mulheres com quem estava no gabinete o atacou primeiro. Há uma declaração assinada por peritos e pedida pelo Ministério Público que atesta a inimputabilidade do arguido. Para a defesa de uma das vítimas que sobreviveu, deve ser aplicada a pena máxima a Abdul Bashir.