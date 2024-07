Ministra compreende nova demissão no INEM: foram "exigências razoáveis"

A ministra da Saúde pede realismo aos médicos para negociar. Ana Paula Martins quer ouvir os clínicos que assinaram uma carta aberta a avisar que não vão fazer mais horas extra, além do que a lei determina. Sobre a desistência do presidente do INEM, uma semana depois de ter aceitado o cargo, a ministra diz que compreende a decisão.