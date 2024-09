A ministra da Justiça considera que a fuga de Vale dos Judeus foi uma sequência de “erros e falhas graves”. Rita Júdice apresentou uma cronologia da evasão e anunciou a demissão do diretor-geral e de um subdiretor dos Serviços Prisionais.

Apesar de ter verificado “desleixo” e “falta de comando”, a ministra mantém, para já, o mesmo diretor de Vale de Judeus e vai esperar até ao final do ano pelas conclusões da auditoria que anunciou à segurança de todas as prisões do país.