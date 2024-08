“Ministra da Saúde não está à altura”. PS pede explicações sobre caos nas urgências e maternidades

O caos que se está a viver nas urgências de obstetrícia e maternidades não é muito diferente daquele que se vivia há uma ano, quando o governo era outro. Na altura, era o PSD quem pedia responsabilidades. Agora é o PS que diz que a ministra da Saúde não está à altura do cargo, exige explicações do primeiro-ministro e quer medidas que respondam às dificuldades do SNS. Os socialistas vão pedir reuniões com os hospitais que estão com urgências encerradas.