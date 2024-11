Ministra da Saúde ordena inquérito ao INEM após mortes por atraso no socorro

Ana Paula Martins ordenou uma inspeção para saber se foram respeitadas as normas de organização de trabalho no INEM durante as greves recentes. Em causa está o facto de o acordo coletivo de trabalho do INEM prever serviços mínimos que obrigam 80% dos trabalhadores escalados a comparecerem ao serviço. A ministra da Saúde suspeita que os serviços mínimos não foram cumpridos o que, a ser verdade, viola a lei.