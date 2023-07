A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, garante que "está já garantido a resposta individualizada a cada uma" das pessoas que sairão da prisão sob a alçada do já aprovado perdão de penas e amnistia com a vinda do Papa.

A resposta será dada através coordenação entre a Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde, acrescenta.