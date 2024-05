"Ministra tem todo o direito de mudar a gestão da Santa Casa, mas não tem direito de caluniar as pessoas que lá estão"

No meio da polémica, Ana Jorge, provedora exonerada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que está de saída, promete refutar as acusações de benefícios próprios com factos concretos no Parlamento, na próxima semana. Entretanto, a sua adjunta demissionária acusa a ministra do Trabalho de "dizer coisas que não são verdadeiras".