Ministro das Finanças alerta para ligeira redução do excedente orçamental

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, admite que o excedente orçamental de 2024 vai ser mais curto do que o do ano passado, mas que mesmo assim vai deixar margem para eventuais medidas da oposição no Orçamento do Estado para 2025. Esta é uma mensagem para ser ouvida no país, mas também para tranquilizar os parceiros europeus.