Ministro volta apedir aos professores: "É tempo de pôr os alunos em primeiro lugar"

Quase 1.300.000 alunos começam esta terça-feira um novo ano letivo. Na véspera do arranque das atividades de mais um ano escolar, o ministro da Educação, João Costa, esteve na antena da CNN Portugal, onde feza projeção dos próximos nove meses e o balanço do último ano.

João Costa frisa que já foram colocados mais de 120 mil horários e que, só desde agosto, já foram colocados 36 mil.

Sobre as greves já marcadas para o início do ano letivo, o ministro diz que "o que é fundamental é pensarmos que temos uma geração de alunos que teve dois anos de pandemia, têm ainda muito a recuperar, há muito trabalho a fazer e, não havendo qualquer indisponibilidade por parte do Ministério da Educação para trabalhar com os representantes dos professores, se calhar é tempo de dizermos 'vamos pensar nos alunos', pôr os alunos em primeiro lugar e continuar a trabalhar o que for para trabalhar, sem por em causa mais as aprendizagens dos alunos".