Miranda Sarmento prevê ligeiro excedente orçamental em 2024

O Ministro das Finanças prevê um ligeiro excedente orçamental para 2024 e deixa margem para acomodar eventuais medidas da oposição no Orçamento do Estado para 2025. Miranda Sarmento esteve reunido esta manhã com os restantes ministros das Finanças da União Europeia e espera agora pelas diretrizes da Comissão Europeia para o plano orçamental, que serão conhecidas ao fim da tarde.