Miranda Sarmento: "Quem foi apanhado a tentar mentir à comissão parlamentar de inquérito foi o ministro das Infraestruturas"

Joaquim Miranda Sarmento, presidente do grupo parlamentar do PSD, reage à última polémica no seio do Governo, com a exoneração de Frederico Pinheiro, adjunto do ministro das Infraestruturas. Numa conferência de imprensa convocada para este sábado, Miranda Sarmento pediu esclarecimentos ao primeiro-ministro sobre o que se passa no Governo e diz que quem foi apanhado a mentir à comissão parlamentar de inquérito foi o próprio João Galamba, ministro das Infraestruturas.